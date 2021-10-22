Tohum ekerken tarım makinesinin altında kalan çiftçi öldü - Haberler
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Tohum ekerken tarım makinesinin altında kalan çiftçi öldü

Demirören Haber Ajansı / Adem Şekeroğlu - Haberler | Güncel
Tohum ekerken tarım makinesinin altında kalan çiftçi öldü

KONYA'nın Yunak ilçesinde çiftçi Uğur Özmen (28), tarlasına tohum ekimi yaptığı, mibzer adlı tarım makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Yunak ilçesinde çiftçi Uğur Özmen (28), tarlasına tohum ekimi yaptığı, mibzer adlı tarım makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Karayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Uğur Özmen, tarım makinesi mibzer üzerinde tarlasına tohum ekimi yaptığı sırada dengesini kaybedip, düştü. Mibzerin altında kalan Özmen, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Uğur Özmen'in cansız bedeni, otopsi için Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Adem Şekeroğlu - Son Dakika Haberleri
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