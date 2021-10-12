Tiyatro Festivali'nde İspanyol rüzgarı esti - Haberler
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Tiyatro Festivali'nde İspanyol rüzgarı esti

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Tiyatro Festivali'nde İspanyol rüzgarı esti

İspanya'nın Galiçya özerk bölgesine bağlı Galiçya Devlet Tiyatrosu, 'Serva Me Servabo Te – Karşılıklı İyilik' adlı performans gösterisinin prömiyerini, 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nde gerçekleştirdi.

MALTEPE, İSTANBUL (Bültenler) - 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali üçüncü gününde İspanya'dan konuklarını ağırladı. İspanya Galiçya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Serva Me Servabo Te – Karşılıklı İyilik' adlı 8 kişilik performans gösterisi büyük beğeni ve alkış aldı.

İlk prömiyerini Maltepe'deki festivalde gerçekleştiren devlet tiyatrosu, patlama sonucu çökmüş 20 katlı bir binayı hayal ederek, sevgi, dans ve birlik olma konularını içeren bir performans gösterisi sundu. Büyüleyici müzikal performans izleyenlerden tam not alırken, İspanya Galiçya Devlet Tiyatrosu Müdürü Francisco Javier Nunez Alonso Maltepeli tiyatroseverlere hayran kaldığını belirterek, festivale katılmaktan onur duyduklarını söyledi.

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