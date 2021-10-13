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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencilerden Ziyaret

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TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencilerden Ziyaret

Dünyanın En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında Dereceye Giren Pirelli Anadolu Lisesi ve Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Vali Seddar Yavuz'u ziyaret ettiler.

Dünyanın En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında Dereceye Giren Pirelli Anadolu Lisesi ve Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Vali Seddar Yavuz'u ziyaret ettiler. Dilovası Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemiplajik hastaların rehabilitasyonu için hazırlanan fizyoterapi robotu ile birincilik ödülü, Kartepe Pirelli Anadolu Lisesi ise Tarımda İnsansız Hava Araçları için Otomatik Pil Değiştirme ve İlaç Yükleme projesi ile üçüncülük alarak ilimizi gururlandırmışlardır.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'in eşlik ettiği ziyarette Dilovası Özel ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Hüseyin Kayan, Danışman Öğretmen Sebahattin Sarıgül, Kartepe Pirelli Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Ahmet GÜZEL, Danışman Öğretmen İsmet Kılıç katıldı.

Ziyarette Vali Yavuz'a ilk olarak dereceye öğrencilerimizi tanıtan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen daha sonra yarışmanın detayları ve içeriği hakkında bilgiler verdi.

Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Vali Yavuz: "Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Sevgili gençler başarının en önemli özelliği sürdürülebilir ve istikrarlı olmasıdır. Anlık başarılar sizi sadece kısa sürede mutlu eder ve sürdürülemez. O yüzden hangi mesleği seçecekseniz seçin, istikrarınızı muhafaza edeceğiniz, mutlu olacağınız, sevebileceğiniz bir alan olsun.

Medeniyet değerlerinizi öğrenin ve sahip çıkın diyen Vali Yavuz, Türk kültür ve medeniyetinin önemine değinerek şunları kaydetti: "En büyük sorunumuz; kendi tarihine, kültürüne, medeniyetine yabancı nesiller yetişmesidir. O yüzden geleceğimizin teminatı ve mimarı olacak siz değerli gençlerimizden ricam; Türk kültür ve medeniyetini öğrenmenizdir. Medeniyet değerleriyle buluşmadığınız, kendinizi tanımadığınız, kim olduğunuzu bilmediğiniz sürece ister çok iyi mühendis olun, isterseniz çok iyi bir doktor olun, yaptığınız işte en iyi olsanız bile genel yaşantınızda sorun yaşayabilirsiniz. Bu nedenle gençlerimizi çok önemsiyor, sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız için var gücümüzle çalışıyoruz. " diyen Vali Yavuz, öğrencilerle de tek tek görüşerek ödül kazandıkları projeleri hakkında bilgi aldı.

İlimizi ve bizi gururlandırdınız diyen Vali Yavuz, öğrencilerimizi ve öğretmenleri kutlayarak, hediyelerini verdi ve başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

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Haber: TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında Dereceye Giren Öğrencilerden Ziyaret - Haberler
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