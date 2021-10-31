Tekno müzik etkinliği başkentli gençleri bir araya getirdi
AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
CerModern'de tekno müzik etkinliği düzenlendi.
CerModern'de tekno müzik etkinliği düzenlendi.
CerModern'in açık hava sahnesinde, "Halloween" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Dj'ler Sezer Uysal, Berkcan Demir ve MFK performans sergiledi.
Bazı izleyicilerin kostümleriyle geldiği etkinlikte, isteyen misafirlere temaya uygun makyaj yapıldı.
Etkinliğe, başkentli gençler ilgi gösterdi.
AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri
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