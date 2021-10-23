Tekirdağ'da 7 motosiklet hırsızlığına 14 gözaltı - Haberler
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Tekirdağ'da 7 motosiklet hırsızlığına 14 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da 7 motosiklet hırsızlığına 14 gözaltı

TEKİRDAĞ'da, son 1 hafta içinde 7 motosiklet çalan 14 şüpheli, polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

TEKİRDAĞ'da, son 1 hafta içinde 7 motosiklet çalan 14 şüpheli, polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde son 1 haftada 7 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 14 şüpheliyi tespit etti. Görüntülerde, şüphelilerin keşif yaptığı ve park halindeki motosikletleri alıp götürdüğü, çalıştıramadıkları motosikleti de iterek çaldıkları anlar yer aldı. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada bulanan çalıntı 7 motosiklet de sahiplerine teslim edildi.


Tekirdağ'da 7 motosiklet hırsızlığına 14 gözaltı

Tekirdağ'da 7 motosiklet hırsızlığına 14 gözaltı

Tekirdağ'da 7 motosiklet hırsızlığına 14 gözaltı

Tekirdağ'da 7 motosiklet hırsızlığına 14 gözaltı

Tekirdağ'da 7 motosiklet hırsızlığına 14 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri
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