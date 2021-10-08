Üniversitemiz ile Tekirdağ Barosu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı Yeni
Üniversitemiz ile Tekirdağ Barosu Arasında İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.
Üniversitemiz ile Tekirdağ Barosu Arasında İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Protokolü, Üniversitemiz adına Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, Tekirdağ Barosu adına ise Baro Başkanı Sayın Av. Sedat TEKNECİ imzalamıştır.
Protokolün imza töreninde Fakülte Dekanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Nusret BEDÜK hocamız ile Tekirdağ Barosu Başkan Yardımcısı Av. Egemen GÜRCÜN, Sayman Av. Orçun URAK da katılmışlardır.
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