Tavla oynayanların yanına sığındı, müdahale edilmeyince satırlı saldırıdan kaçamadı (2) - Haberler
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Tavla oynayanların yanına sığındı, müdahale edilmeyince satırlı saldırıdan kaçamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
Tavla oynayanların yanına sığındı, müdahale edilmeyince satırlı saldırıdan kaçamadı (2)

ŞİKAYETÇİ OLMADIHatay'da, dükkan önünde tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştirenin İbrahim K. (24), dövülenin de kız arkadaşı Elif M. (17) olduğu ortaya çıktı.

HATAY (DHA) - ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hatay'da, dükkan önünde tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştirenin İbrahim K. (24), dövülenin de kız arkadaşı Elif M. (17) olduğu ortaya çıktı. Bölgede 'Kurbat' olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen Elif M. ile İbrahim K.'nin, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga ettiği öğrenildi. Elif M., güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan İbrahim K.'den şikayetçi olmadı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim K. hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tavla oynayanların yanına sığındı, müdahale edilmeyince satırlı saldırıdan kaçamadı (2) - Haberler
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