Tatvan-Hizan karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
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Tatvan-Hizan karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tatvan-Hizan karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan-Hizan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan-Hizan karayolu üzerinde bulunan Kırkbulak köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AHH 394 plakalı Renault Fluence marka otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında L.Ö. isimli kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

Tatvan-Hizan karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Tatvan-Hizan karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Tatvan-Hizan karayolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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