Tarsus'ta Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 524'üncüsü Tarsus ilçesinde açıldı.
Tarım Kredi Kooperatif Market'in 524'üncüsü Tarsus ilçesinde açıldı.
Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınan ürünlerin satışa sunulduğu market, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Kaymakam Kadir Sertel Otcu ile davetlilerin katılımıyla Kırklarsırtı Mahallesi'nde hizmete girdi.
Taşkın, Otcu ve beraberindekiler marketi gezerek satışa sunulan ürünleri inceledi.