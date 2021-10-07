Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı - Haberler
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı

AA / Murat Demirci - Haberler | Güncel

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Osmancık'tan Gümüşhacıköy'e tarım işçilerini taşıyan Ali Durna idaresindeki 36 AKK 058 plakalı minibüs, Ulubel mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüsteki 17 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı
AA / Murat Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı - Haberler
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