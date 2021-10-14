Koronavirüs salgını dolayısıyla iki yıldır ertelenen tarihi Boyabat Panayırı başladı.

Panayırın açılışına katılan Kaymakam Enver Yılmaz ve Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, beraberindeki heyetle birlikte esnaf tezgahlarını ziyaret ederek hoş geldiniz deyip, bol kazançlar diledi.

Belediye Başkanı Çakıcı, "Bin yıllık bir mazisi olan panayırımızı tekrar kurduk. Panayır bizim Boyabatlılar ve kültürümüzde büyük öneme sahip. Hem sosyal hayatımızda, ticari hayatımızda, kültürümüzde yeri olan bir geleneğimiz. Bizler de bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Tüm herkesi panayırımıza bekliyoruz." dedi.

Kaymakam Enver Yılmaz, Boyabat panayırını daha önce duyduğunu ancak görevine yeni başladığı için ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirterek, "Boyabat panayırının köklü bir geçmişe sahip olduğunu biliyordum. Esnaflarımızı tek tek gezdik. Türkiye'nin birçok vilayetinden gelen esnafımız mevcut. Panayır gurbetçilerimizin buraya gelmesi için bir fırsat. İnşallah tüm herkes için hayırlı uğurlu olur, güzel bir panayır dönemi geçiririz." diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından panayır alanında polis noktası oluşturularak, vatandaşlar sahte para ve telefon dolandırıcılarına karşı uyarıldı.

Panayır ziyaretine, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu ve diğer ilgililer katıldı.