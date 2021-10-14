Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir? - Haberler
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Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir?

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük görevden alındı. İki isimden boşalan göreve Taha Çakmak getirildi. Peki, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı. Buna göre; Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki, Taha Çakmak kimdir?

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak, Elazığ'da doğdu. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl boyunca THY'de çalıştı. Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı da yapan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi tarafından yapılan "En Güçlü 50 İK Lideri" araştırmasında 8. sırada yer aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir?
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