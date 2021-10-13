Suriye muhalefetinin Başkanı Muslat, ABD temaslarını değerlendirdi - Haberler
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Suriye muhalefetinin Başkanı Muslat, ABD temaslarını değerlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Suriye muhalefetinin Başkanı Muslat, ABD temaslarını değerlendirdi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem El Muslat, Suriye'deki son gelişmelere yönelik ABD'de yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem El Muslat, Suriye'deki son gelişmelere yönelik ABD'de yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem El Muslat, Florya'da koalisyon merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Suriye'deki yaşanan son siyasi gelişmeleri ile ABD ve Ankara temaslarını değerlendiren Muslat, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce insani alanlarda daha çok görüşmeler yapıldığını bunun çok önemli önemli olduğunu dile getiren Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem El Muslat, siyasi boyutu daha çok vurgulamak istedikleri için Amerika'ya gittiklerini kaydetti.

BM Genel Sekreteri ile görüşmeler yaptıklarını aktaran El Muslat, "Orada diplomatiklerle görüşmelerimiz oldu. Bakanlarla, elçilerle ve diğer siyasi alanlar da ilgilenen arkadaşlarla görüştük. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle görüşmeler yaptık. Ortak bir komisyon olarak gittik. Bu görüşmeleri daha çok yapmak istiyoruz ki pratik sonuçlar alabilmek için daha çok görüşmemeler yapmamız gerekiyor. Amerika ve Türkiye ile işbirliği yaparak çözümleri daha kolay elde edebiliriz. Onlardan olumsuz bir cevap almadık" ifadelerinde bulundu.

(Sevban Sevkal - Alper Suat Tutaşı/İHA)

Suriye muhalefetinin Başkanı Muslat, ABD temaslarını değerlendirdi

Suriye muhalefetinin Başkanı Muslat, ABD temaslarını değerlendirdi

Suriye muhalefetinin Başkanı Muslat, ABD temaslarını değerlendirdi

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