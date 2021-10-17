SULTANGAZİ'DE ZİHİNSEL ENGELLİ GENCİ DARBEDEN KİŞİ KAMERADA

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi'de iddiaya göre, zihinsel engelli bir genç, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde darp anlarında sokakta bulunan vatandaşların o anları film seyreder gibi izledikleri görüldü.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel Engelli olduğu öğrenilen Nezir Demirbaş, bir kişi tarafından sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında darbedildi.

Sokakta bulunanların film izler gibi izlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, engelli genci yere düşüren kişinin küfürler ettiği, sokaktakilerin, 'yapma günahtır' dediği duyuluyor.