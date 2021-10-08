Süloğlu'nda Hedef 40 bin metrekare parke taş - Haberler
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Süloğlu'nda Hedef 40 bin metrekare parke taş

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Süloğlu'nda Hedef 40 bin metrekare parke taş

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, parke taşı çalışmalarının hızla devam ettiğini ve ilçede bu yılsonuna kadar 40 bin metrekare parke taşı döşemeyi hedeflediklerini söyledi.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ;merkez mahallesinde devam eden parke taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Ormankıran inceleme sırasında yaptığı açıklamada; "biliyorsunuz ki bizler mayıs ayında parke taş çalışmalarımıza başladık. Alt yapısı ve doğalgaz çalışması biten sokak ve caddelerimizi baştan aşağı yeniliyoruz. Ve bunu yaparken de kendi öz kaynak ve imkânlarımızla yapıyoruz. Bu yılki hedefimiz ihtiyaç duyulan mahallelerde 40 bin metrekareye kadar parke taşı döşeyebilmek. Şuan merkez mahallelerimizde parke taşı döşememiz devam ediyor. Ancak program dahilinde ihtiyaç olan tüm mahallelerimizde döşeme çalışmalarımız devam edecek. Bazı sokaklarımız vardı bu zamana kadar hiç parke taşı yapılmamış. Yıllarca burada toz, toprak, çamur eziyetine katlanmış olan vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız. Tüm halkımıza yapılan yollarımızın Hayırlı olmasını diliyorum. Her şey Süloğlu için. " dedi

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Haber: Süloğlu'nda Hedef 40 bin metrekare parke taş - Haberler
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