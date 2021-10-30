Sosyal mesafeye dikkat çekmek için "yaka kartlı" önlem alan oda başkanı virüse yenik düştü - Haberler
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Sosyal mesafeye dikkat çekmek için "yaka kartlı" önlem alan oda başkanı virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Yerel

Kırıkkale'de sosyal mesafeye dikkat çekmek için yakasına taktığı "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı kartla dolaşarak vatandaşları tek tek uyaran Yurdalan Eroğlu, yakalandığı koronavirüs sebebi ile yaşamını yitirdi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yurdalan Eroğlu, Covid-19 pandemisinin ilk başladığı gün, sosyal mesafeye dikkat çekmek için yakasına taktığı, "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı kartla vatandaşları tek tek uyarıyordu. Bir süre önce Eroğlu, aldığı tedbirlerle farkındalık oluşturmaya çalıştığı korona virüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine 65 yaşındaki Yurdalan Erdoğlu, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sosyal mesafeye dikkat çekmek için 'yaka kartlı' önlem yapmıştı: Virüse yenik düştü

KURTARILAMADI

Hastanede bir süre yoğun bakımda tedavi gören Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu'nun cenazesi, dün Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sosyal mesafeye dikkat çekmek için 'yaka kartlı' önlem yapmıştı: Virüse yenik düştü

CENAZEYE VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Cenazet törenine Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sosyal mesafeye dikkat çekmek için yaka kartlı önlem alan oda başkanı virüse yenik düştü

Sosyal mesafeye dikkat çekmek için yaka kartlı önlem alan oda başkanı virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri
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