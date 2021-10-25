KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU - Haberler
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KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel
KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN'da Tufan D. (26), sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu Emir Ö.'yü (30) pompalı tüfekle yaraladı.

KARAMAN (DHA) -

KARAMAN'da Tufan D. (26), sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu Emir Ö.'yü (30) pompalı tüfekle yaraladı. Tufan D. olay yerinden kaçarken, Emir Ö., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeni Emir Ö.'nün evine gitti. Evin önünde buluşan iki kuzen arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tufan D., pompalı tüfekle Emir Ö.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yığıldı. Tufan D., geldiği otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

KARAMAN-SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTIĞI KUZENİNİ VURDU

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Son Dakika Haberleri
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