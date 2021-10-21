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Son Dakika | Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı...Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı.

Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı...Feci kaza kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aniden yola koşan kız çocuğuna zırhlı polis aracının çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı PTT Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Ara sokaktan hızla yola koşan 5 yaşındaki N.D. isimli kız çocuğuna, zırhlı polis aracı çarptı. Kazayı fark eden sürücünün ihbarıyla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kız çocuğunu ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı...Feci kaza kamerada

Son Dakika | Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı...Feci kaza kamerada

Son Dakika | Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı...Feci kaza kamerada

Son Dakika | Zırhlı polis aracı yola fırlayan çocuğa çarptı...Feci kaza kamerada
İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri
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