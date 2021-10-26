Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

ZEYTİNBURNU'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

ZEYTİNBURNU'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Asya Aydos'un otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Ekim günü Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Sahil yolu olarak da bilenen yolun karşısına geçmeye çalışan Asya Aydos (22)'a hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Aydos, ağır yaralandı. Yaralı kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Aydos, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, genç kadının orta refüje kadar geldiği ve yolun karşısına geçmek için beklediği görülüyor. Yola çıkan kadının otomobilin çarpmasıyla savrulduğu görülüyor.


Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Yerli İHA UÇBEY'in ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title