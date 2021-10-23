Son dakika: "Tarihin Efsaneleri" belgeseli ilk bölümüyle yarın akşam seyirciyle buluşacak

"Tarihin Efsaneleri" adlı belgesel serisinin ilk bölümü yarın akşam saat 22.00'de Trt Belgesel'de seyirciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Tarihin Efsaneleri" programıyla film tadında bir belgesel serisini ekranlara getirmeye hazırlanan TRT Belgesel, mücadeleleriyle efsaneleşen tarihi kahramanların destansı hikayelerini ekranlara taşıyacak.

Serinin ilk bölümünde, "Allah'ın Kılıcı" olarak tanınan Halid bin Velid'in hikayesi anlatılacak.

Yönetmenliğini Mecit Güven'in üstlendiği belgeselin oyuncu kadrosunda Korel Cezayirli, Volkan Uygun, Ali Can Peker, Nilay Erdönmez, Bora Sivri, Kaan Yalçın, Doğan Keçin, Suat Karausta, Murat Yılmaz ve Sedat Erdiş yer alıyor.

Mekan seçimiyle dönemin ruhunu yansıtmayı amaçlayan belgesele, İlkin Başar Özal, Selman Dilek, Şükrü Seçkin Anık, Zafer Bilgi gibi ünlü tarihçi yazarlar yorumlarıyla katkı sağlıyor.

Yapımcılığını Bekir Yusuf Açıksöz, Önder Furkan Besli, Ercan Kaya'nın üstlendiği belgeselin Konya ve İstanbul'da gerçekleştirilen çekimlerinde 15 kişilik ana oyuncu, 500 kişilik figürasyon ekibi ve 65 kişilik görüntü ekibi görev aldı.

Oyuncular için 250'den fazla kostüm hazırlanırken, savaş sahnelerinde 50 kişilik aksiyon ekibi yer aldı. Dekorların oluşturulmasında ise 15 kişilik sanat ekibi görev yaptı.

Belgesel yarın akşam saat 22.00'de, TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.