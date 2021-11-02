SİTE İÇİNDE TAKSİ KULLANAN ÇOCUK KAMERADA - Haberler
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SİTE İÇİNDE TAKSİ KULLANAN ÇOCUK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de bir site içinde taksi kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına şikayet sonrası ceza kesildi.

Arnavutköy'de bir site içinde taksi kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına şikayet sonrası ceza kesildi.

Hadımköy Mahallesi'nde bir sitede babasına ait taksiyi kulanan 13 yaşında çocuk site sakinlerinin tepkisini çekti. Yanına aldığı arkadaşıyla site içinde gezen çocuk kameraya yansıdı. Site sakinleri cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

SİTE İÇİNDE TAKSİ KULLANAN ÇOCUK KAMERADA

SİTE İÇİNDE TAKSİ KULLANAN ÇOCUK KAMERADA

SİTE İÇİNDE TAKSİ KULLANAN ÇOCUK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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