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Son dakika! Ordu'da belediye tarafından üreticiden satın alınan elma ekonomiye kazandırılıyor

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Son dakika! Ordu'da belediye tarafından üreticiden satın alınan elma ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberler... Ordu'nun Altınordu Belediyesi, üreticiden kilogramını 50 kuruştan satın aldığı elmaları ekonomiye kazandırıyor.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu Belediyesi, üreticiden kilogramını 50 kuruştan satın aldığı elmaları ekonomiye kazandırıyor.

Altınordu Belediyesi, kırsalda yaşayan ve ürününü pazara getiremeyen vatandaşların elmalarını satın almaya karar verdi.

Bu kapsamda ekipler oluşturan belediye, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlardan elmayı kilosu 50 kuruştan satın aldı.

Belediye, bugüne kadar 20 tona yakın elma satın alırken, toplanan meyve Atatürk Orman Çiftliği tesislerinde elma suyuna dönüştürülecek.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gazetecilere, daha önce vatandaşların bahçelerinde yetişen elmaların çürüdüğünü belirterek, bunun önüne geçmek adına çalışma başlattıklarını söyledi.

Yürütülen çalışmayla vatandaşların ürününün değerlendirildiğini aktaran Tören, hedeflerinin 50 tona yakın elma almak olduğunu kaydetti.

Tören, ürünü değerlenen vatandaşların da bu durumdan memnun olduğunu ifade ederek, meyvesini satmak isteyen vatandaşların kendilerine haber vermesini istedi.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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