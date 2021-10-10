Son dakika! Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
AA / Mehmet Berat Bayındır - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Karasınır Mahallesi yakınlarında, Necmettin Acar idaresindeki 07 BVN 91 plakalı otomobil, yabancı uyruklu Fornus Nebat'ın kullandığı 34 EGS 105 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Mehmet Berat Bayındır - Son Dakika Haberleri