Son dakika... Kaz gölünde sonbahar manzarası mest etti

TOKAT (İHA) - Kaz gölünde sonbahar manzarası mest etti

TOKAT - Tokat'ta kuşların göç yolunda bulunan Kaz gölü Sonbahar'da farklı bir güzelliğe büründü.

Tokat'ın Pazar ilçesinde 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olan Kaz gölü doğa manzarası ile hayran bırakıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kaz gölünde sonbahar havadan görüntülendi. Yaklaşık 110 kuş türüne ev sahipliği yapan göl, Yaz-Kış farklı güzelliğe bürünüyor. Sosyal tesis çalışmaları nedeni ile ziyarete kapalı durumda bulunan gölünün yaz sezonuna açılması bekleniyor.