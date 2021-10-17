Son dakika... Kaz gölünde sonbahar manzarası mest etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Kaz gölünde sonbahar manzarası mest etti

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel
Son dakika... Kaz gölünde sonbahar manzarası mest etti

Son dakika gündem haberi: Kaz gölünde sonbahar manzarası mest etti Tokat'ta kuşların göç yolunda bulunan Kaz gölü Sonbahar'da farklı bir güzelliğe büründü.

TOKAT (İHA) - Kaz gölünde sonbahar manzarası mest etti

TOKAT - Tokat'ta kuşların göç yolunda bulunan Kaz gölü Sonbahar'da farklı bir güzelliğe büründü.

Tokat'ın Pazar ilçesinde 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olan Kaz gölü doğa manzarası ile hayran bırakıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kaz gölünde sonbahar havadan görüntülendi. Yaklaşık 110 kuş türüne ev sahipliği yapan göl, Yaz-Kış farklı güzelliğe bürünüyor. Sosyal tesis çalışmaları nedeni ile ziyarete kapalı durumda bulunan gölünün yaz sezonuna açılması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
Almanya Başbakanı Merkel: '(Yasa dışı göç) Türkiye'ye AB'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim'

Almanya Başbakanı Merkel: "(Yasa dışı göç) Türkiye'ye AB'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Nihal Yalçın İdo Tatlıses Demet Akalın
Spor Marcao Cristiano Burak Elmas Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Kaz gölünde sonbahar manzarası mest etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 13:23:29. #1.17#