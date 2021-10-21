Son dakika... Hayatını kaybeden İngilizin cenazesini belediye ekipleri defnetti
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Seydikemer ilçesinde yaşamını yitiren ve kimsesiz olduğu anlaşılan İngiliz, belediye ekiplerince toprağa verildi.
Seydikemer ilçesinde yaşamını yitiren ve kimsesiz olduğu anlaşılan İngiliz, belediye ekiplerince toprağa verildi.
Kiracısı David Leon Godwin'den (69) uzun süre haber alamayan ev sahibi, yedek anahtarıyla eve girdi.
Godwin'i hareketsiz bulan ev sahibinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, İngilizin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimsesiz olduğu belirlenen Godwin'in cenazesi, Seydikemer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince Seydiler Mezarlığı'na defnedildi.