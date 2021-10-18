Son Dakika | Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.S. yönetimindeki 34 GK 4439 plakalı otomobil, Pazar Caddesi kavşağında M.G'nin kullandığı 31 AET 732 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü H.S. yanında bulunan S.S. ve diğer araç sürücüsü M.G. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri