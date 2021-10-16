Son dakika haberleri... Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Samsun'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

TRABZON (AA) - Samsun'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Samsun - Ankara kara yolunun 31. kilometresi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Ekiplerin ip yardımıyla ulaşabildikleri kaza yerinde, araçta sıkışanlar güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin kimlik tespit çalışması sürüyor.

Son dakika haberleri... Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada 2 kardeşin uyuyakaldıkları için servise binemediği ortaya çıktı

5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazada 2 kardeşin uyuyakaldıkları için servise binemediği ortaya çıktı

 Son dakika haberi | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda en 30 kişi öldü

Son dakika haberi | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda en 30 kişi öldü

 Son dakika haber! Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 1 ölü

Son dakika haber! Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 1 ölü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Schumacher Marcao Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Kasapoğlu Mehmet Ali Erbil Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Samsun'da uçuruma devrilen yolcu otobüsündeki 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 10:45:37. #1.12#