Son dakika haber! İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı

Son dakika haberler: İSTANBUL Barosu Başkanlığı'na yeniden Mehmet Durakoğlu seçildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Barosu Başkanlığı'na yeniden Mehmet Durakoğlu seçildi.

7 adayın yarıştığı İstanbul Barosu Başkanlığı seçimi tamamlandı. Başkanlığı yeniden Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Mehmet Durakoğlu kazandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde saat 9.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 52 bin 49 seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlık seçimleri için kurulan 131 sandık tek tek açıldı. Sandık başında görevliler, zarfları açarak oyları saydı. Oylar sayıldığı sırada başkan adayları, kendi gruplarıyla alkış atıp sloganlar attılar. İstanbul Barosu Başkanlığı seçimi için 7 adayın yarıştığı seçimi Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı olan Mehmet Durakoğlu kazandı.

"BU KALEYİ ASLA AMA ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Mehmet Durakoğlu konuşmasında, "Bu çok değerli bir zafer. Ama üzerinde özellikle konuşulması gereken bir zafer. Genç meslektaşlarımızla ilgili oluşan çok büyük dertler var ve bu dertlere ilişkin eksikliğimizin olduğu ortaya çıkmış durumda. Bunu itiraf etmeden hiçbir yol alamayız. O arkadaşlarımızla birlikte olmak, onlarla birlikte çözüm aramak, onların sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Bunun nasıl olacağı konusuyla ilgili olarak yapılan manipülasyonlar hepimiz için son derece önemli sonuçlar ifade ediyor. Buradan çıkabiliyor olmamız gerekiyor. Bir gerçek var, başından beri onu söylüyorum. İstanbul Barosu'nda yönetimde olmak için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz şimdi burada Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Onun için kalenin hala burada dimdik durduğundan bahsediyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz. Hepinize emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi, bize düşen görevler var. Bunları mutlaka yerine getirmek zorundayız. Önümüzdeki bir yıl içerisinde mutlaka daha başarılı olmalıyız ve buradan çıkışın formülü olarak İstanbul Barosu aranmalı. Bunu sağlamaya çalışacağız" dedi.


Son dakika haber! İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı

Son dakika haber! İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı

Son dakika haber! İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı

Son dakika haber! İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

 TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama Açıklaması

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan'dan, Taksim Camisi önünde açıklama Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş
Magazin
Spor Namaz Vakitleri Emre Belözoğlu Sergio Perez Fernando Alonso
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Hava Durumu Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 20:14:43. #1.12#