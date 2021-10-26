Son dakika haberleri | Batman'da şehit asker için mevlit okutuldu

BATMAN (AA) - Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) tarafından piyade er Nihat Özcan'ın 27. şehadet yıl dönümü vesilesiyle mevlit okutuldu.

Batman Kültür Mahallesindeki dernek binasında gerçekleştirilen programa, Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, kamu kurum müdürleri, gaziler ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okutuldu, şehitler için dua edildi.

Dernek Başkanı Şeymus Özcan, şehitlerin her zaman kalplerde yaşadığını ifade ederek "Ölünceye kadar şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vatan için şehit olan insanlar kalbimizin bir köşesinde her zaman yaşıyor." dedi.