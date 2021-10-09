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Son dakika haberleri... Ağabeyini öldüren şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Ağabeyini öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de aynı evde yaşadığı ağabeyi Mehmet Sezer'i (41) tabancayla vurarak öldüren Coşkun Sezer, 22 gün sonra yakalandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de aynı evde yaşadığı ağabeyi Mehmet Sezer'i (41) tabancayla vurarak öldüren Coşkun Sezer, 22 gün sonra yakalandı. Sezer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Eylül günü Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mehmet Sezer ile kardeşi Coşkun Sezer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Coşkun Sezer, odadan aldığı tabancayla ağabeyi Mehmet Sezer'e ateş açtı. Mehmet Sezer ağır yaralanırken, kardeşi ise kaçtı. Silah sesini duyan ailenin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KENDİSİNE KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Coşkun Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Akrabaları ve yakın arkadaşları ile görüşmeler yapan ekipler, Sezer'i 22 gün sonra Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan operasyonla gözaltına aldı. Evden çıkmadığı belirlenen Sezer'in alışverişi arkadaşlarına yaptırdığı tespit edildi.

Coşkun Sezer'in ifadesinde ağabeyini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Coşkun Sezer, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri... Ağabeyini öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Ağabeyini öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Ağabeyini öldüren şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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