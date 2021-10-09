Son dakika haberleri... Ağabeyini öldüren şüpheli yakalandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de aynı evde yaşadığı ağabeyi Mehmet Sezer'i (41) tabancayla vurarak öldüren Coşkun Sezer, 22 gün sonra yakalandı. Sezer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Eylül günü Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mehmet Sezer ile kardeşi Coşkun Sezer arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Coşkun Sezer, odadan aldığı tabancayla ağabeyi Mehmet Sezer'e ateş açtı. Mehmet Sezer ağır yaralanırken, kardeşi ise kaçtı. Silah sesini duyan ailenin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Coşkun Sezer, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.