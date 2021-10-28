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Son dakika haberleri: Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Yunanistan'ın Patras kentinde limanda demirli olan Patras-İtalya hattında hizmet veren yolcu gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan'ın Patras kentinde limanda demirli olan Patras- İtalya hattında hizmet veren yolcu gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan'ın Patras kentinde limanda demirli bulunan yolcu gemisinde yangın çıktı. Patras ile İtalya'nın Ancona kenti arasında hizmet veren Superfast 11 adlı gemideki yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, gemiden yükselen dumanlar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildiği ve yangının uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldüğü ifade edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

(Alexandros Gasteratos/İHA)

Son dakika haberleri: Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın

Son dakika haberleri: Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın

Son dakika haberleri: Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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