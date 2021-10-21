Son dakika haberi! Yaylada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Yaylada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Yaylada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Son dakika haberleri: TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde İbrahim Altay (70), yaylada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde İbrahim Altay (70), yaylada  bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda yaşandı. Evli ve 4 çocuk babası sabah İbrahim Altay, beldeden çıkıp yayladeki evine gitti. Akşam saatlerinde vatandaşlar yayla çevresinde İbrahim Altay'ı yerde hareketsiz buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vucudunun bir çok bölgesinde bıçak yaraları bulunan Altay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Altay'ın cesedi otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title