Son dakika haberi... Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hayatını kaybetti

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, merkez Karaköprü ilçesi Akpiyar Mahallesi'nde Ş.G. ve kız arkadaşı Hasret Tutal (33) henüz bilinmeyen bir nedenle bulundukları otomobilin içinde tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Ş.G'nin elindeki silahın ateş alması sonucu Tutal vuruldu.

Ağır yaralanan Tutal, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayı polis ve sağlık ekiplerine haber veren Ş.G. gözaltına alındı.