Son dakika haberi | Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden olan kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Merkez Haliliye ilçesindeki Zeytindalı Öğrenci Kampüsü önünde dün, halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza, otobüsün içindeki 3 kameraya yansıdı.

Kayıtlarda, çarpışmanın etkisiyle otobüsteki bazı yolcuların yere düştüğü, bazılarının da kapıya çarptığı görülüyor. Çığlıklar ve bağırışların duyulduğu görüntüde, otobüsün içine toz dolarken, yolcuların ayağa kalkmaya çalıştıkları yer alıyor.

Haliliye ilçesinde dün 63 M 0118 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 AHN 753 plakalı otomobil çarpışmış, araçlarda bulunan 11 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Nusrettin Basmacı (55) hayatını kaybetmişti.