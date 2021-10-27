Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ KRİTİK TEMAS

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.

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