Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Sayıştay Başkanı Metin Yener'e ziyarette bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Sayıştay Başkanı Metin Yener'e ziyarette bulundu.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, Soylu'nun, Akarca ve Yener'i ayrı ayrı ziyaret ettiği belirtildi.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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