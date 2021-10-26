Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan Yargıtay ve Sayıştay başkanlarına ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Sayıştay Başkanı Metin Yener'e ziyarette bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, Soylu'nun, Akarca ve Yener'i ayrı ayrı ziyaret ettiği belirtildi.

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