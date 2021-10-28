Son dakika haberi! Eskişehir'de aort damarı yırtılan hasta 8 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

FATİH, İSTANBUL (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesine öksürük şikayetiyle başvuruda bulunan Fatih Kırmızıgül, yapılan tetkikler sonucu aort damarının genişlediği ve yırtıldığı fark edilince ameliyata alınıp, sağlığına kavuşturuldu.

Bir hafta önce Eskişehir Şehir Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Merih Özbayburtlu ve Op. Dr. İbrahim Çağrı Kaya tarafından ameliyata alınan ve başarılı bir yoğun bakım süreci geçiren Fatih Kırmızıgül, eski sağlığına kavuştu.

Opr. Dr. Merih Özbayburtlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih Bey yaklaşık bir hafta önce öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Acil Servis'e başvuru yaptığını belirterek, tomografi çekilen hastanın kalp damarında yırtık ve damar genişlemesinin tespit edildiğini bildirdi.

Daha önce adı konulmamış bir damar genişlemesi ve damar yırtık ameliyatı yaptıklarını anlatan Özbayburtlu, şöyle konuştu:

"Normalde olması gerekenden yaklaşık 3 katı büyüklüğünde bir damar çapı vardı. Yırtıldığı için acilen ameliyata girdik. Yaşı genç olmasına rağmen 3 teyzesinde de aynı şikayet varmış. İkisi de bu yüzden kaybetmiş. Fatih, güzel ve başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Yırtık olan damarı komple değiştirdik. Bu çok sık yapılan bir ameliyat değil. Yaklaşık 8 saatlik bir ameliyat gerçekleştirdik. Operasyonun ardından bir hafta içinde taburcu edeceğiz. Zor ve standart şartların dışında çalışılması gerekiyordu. Eskişehir Şehir Hastanesinde bütün ekipmanlarımız bu ameliyat için uygun."

Evli ve 3 çocuk babası olan 35 yaşındaki hasta Fatih Kırmızıgül ise uzun süren öksürük şikayeti üzerine Şehir Hastanesine geldiğini belirterek, "Tetkiklerim sonunda beni ameliyata aldılar. Şansım da yerindeymiş ameliyatın başarılı geçti ve çok şükür sağlığıma kavuştum. Bütün sağlık personeline teşekkür ediyorum. Eskişehir Şehir Hastanesi de çok iyi ve kaliteli hizmet sunuyor." diye konuştu.

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