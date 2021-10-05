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Son dakika haberi! Eski milletvekili ve oğlu, 17 gün arayla koronavirüsten hayatlarını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Eski milletvekili ve oğlu, 17 gün arayla koronavirüsten hayatlarını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre GÜMÜŞHANE AK Parti eski Milletvekili Temel Yılmaz (68) ile oğlu Güven Yılmaz (43), Ankara'da koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 17 gün arayla yaşamlarını yitirdi.

GÜMÜŞHANE AK Parti eski Milletvekili Temel Yılmaz (68) ile oğlu Güven Yılmaz (43), Ankara'da koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 17 gün arayla yaşamlarını yitirdi.

Ankara'da yaşayan AK Parti Gümüşhane 22'nci dönem Milletvekili Temel Yılmaz, rahatsızlanınca Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkik ve muayenenin ardından Yılmaz'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Tedavi süreci başlayan Yılmaz'ın durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen 18 Eylül'de hayatını kaybetti. Babasıyla birlikte koronavirüse yakalanan ve aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Güven Yılmaz da, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Güven Yılmaz'ın, babası Temel Yılmaz'dan 17 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kelkit Küçük Cami önünde kılınacak cenaze namazının ardından Kelkit Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Son Dakika Haberleri
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