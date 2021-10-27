Son dakika haber: YOLDA YÜRÜRKEN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: YOLDA YÜRÜRKEN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yolda yürürken dengesini kaybederek düşüp, başını yere çarpan 66 yaşındaki Ahmet Sürer, olay yerinde hayatını kaybetti.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yolda yürürken dengesini kaybederek düşüp, başını yere çarpan 66 yaşındaki Ahmet Sürer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Sevindik Mahallesinde bugün saat 09.00 sıralarında yaşandı. Evinden çıkan işçi emeklisi Ahmet Sürer, yolda yürürken, dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Sürer ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi yerdeki Sürer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Sürer'in yakınları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Sürer'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: YOLDA YÜRÜRKEN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

Son dakika haber: YOLDA YÜRÜRKEN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

Son dakika haber: YOLDA YÜRÜRKEN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

Son dakika haber: YOLDA YÜRÜRKEN DÜŞEN YAŞLI ADAM ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu

DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu

 DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak 'Kovid-19 aşısı kanıtı' istememeleri tavsiyesinde bulundu.

DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.

 DSÖ'den seyahat koşulu olarak 'Kovid-19 aşısı kanıtı' istenmemesi tavsiyesi

DSÖ'den seyahat koşulu olarak 'Kovid-19 aşısı kanıtı' istenmemesi tavsiyesi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title