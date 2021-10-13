Son dakika haber! Şanlıurfa kırsalında yaşayan çocuklar geleceğe hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Şanlıurfa kırsalında yaşayan çocuklar geleceğe hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber! Şanlıurfa kırsalında yaşayan çocuklar geleceğe hazırlanıyor

Son dakika haberine göre Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan "Şanlıurfa'yı Tanıyor Dünyaya Tanıtıyorum" projesiyle, köylerde yaşayan öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini ilk kez ziyaret etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan "Şanlıurfa'yı Tanıyor Dünyaya Tanıtıyorum" projesiyle, köylerde yaşayan öğrenciler, şehrin tarihi ve turistik yerlerini ilk kez ziyaret etti.

Proje kapsamında 20 öğrenciden oluşan ilk kafile, kırsal Keremli İlkokulu'ndan ŞURKAV otobüsüyle alınarak şehir merkezine getirildi. Vali Yardımcısı ve ŞURKAV İkinci Başkanı Yeliz Yıldızhan tarafından karşılanan öğrenciler, tanışma ve sohbetin ardından Göbeklitepe, Balıklıgöl, Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesini ziyaret etti. Piazza AVM'de yemek ikramı ile gezilerine nokta koyan öğrenciler, tekrar köylerine bırakıldı. Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, ŞURKAV'ın hayata geçirdiği yüzlerce faaliyetten biri olan "Şanlıurfa'yı Tanıyor, Dünyaya Tanıtıyorum" projesinin, çocuk ve gençleri geleceğe hazırlamak, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla sosyal sorumluluk kapsamında uygulandığını belirtti.

Kırsalda yaşayan ve şehir merkezine gidip gelme imkanı bulamayan öğrencileri projeye dahil etmek için hassasiyet gösterdiklerini kaydeden Yıldızhan, projenin 2021-2022 eğitim öğretim dönemince haftada iki gün devam edeceğini ve yaklaşık 3 bin öğrencinin faydalanacağını söyledi. - ŞANLIURFA

Son dakika haber! Şanlıurfa kırsalında yaşayan çocuklar geleceğe hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Şanlıurfa kırsalında yaşayan çocuklar geleceğe hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:24:39. #1.17#