Son dakika haber... Polisin dikkati sayesinde yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi (2)
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Son dakika haberi: TUTUKLANDILARBursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
BURSA (DHA) - TUTUKLANDILAR
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şebeke üyesi Mustafa İ. ile Doğan G., Arif K., Sabri E. ve Ali Ö. 'yasa dışı bahis oynatmak' suçlamasıyla tutuklandı.
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