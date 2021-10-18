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Son dakika haber... Polisin dikkati sayesinde yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Polisin dikkati sayesinde yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi (2)

Son dakika haberi: TUTUKLANDILARBursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

BURSA (DHA) - TUTUKLANDILAR

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şebeke üyesi Mustafa İ. ile Doğan G., Arif K., Sabri E. ve Ali Ö. 'yasa dışı bahis oynatmak' suçlamasıyla tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri
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