Son dakika haber! KYB Eş Başkanı Talabani, Irak Cumhurbaşkanı adaylarının mevcut Cumhurbaşkanı Salih olduğunu açıkladı - Haberler
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Son dakika haber! KYB Eş Başkanı Talabani, Irak Cumhurbaşkanı adaylarının mevcut Cumhurbaşkanı Salih olduğunu açıkladı

AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! KYB Eş Başkanı Talabani, Irak Cumhurbaşkanı adaylarının mevcut Cumhurbaşkanı Salih olduğunu açıkladı

Son dakika gündem haberi... Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Bafıl Talabani, partisinin Irak Cumhurbaşkanı adayının mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih olduğunu duyurdu.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Eş Başkanı Bafıl Talabani, partisinin Irak Cumhurbaşkanı adayının mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih olduğunu duyurdu.

KYB'nin resmi internet sitesi Pukmedia'da yayımlanan habere göre, Talabani, ülkede gerçekleştirilen genel seçimler kapsamında oyunu Süleymaniye'deki bir seçim merkezinde kullandı.

Talabani, burada yaptığı açıklamada, partisinin Irak Cumhurbaşkanı adayının halihazırda cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Berhem Salih olduğunu söyledi.

Salih, KYB'nin adayı olarak Ekim 2018'de Irak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Irak'ta 2005 yılında siyasi taraflar arasında varılan anlaşmaya göre, Irak cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlere, meclis başkanlığı Sünnilere ve başbakanlık Şiilere veriliyor.

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri
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