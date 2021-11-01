Son dakika haber! Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü (2) - Haberler
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Son dakika haber! Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü (2)

Son dakika gündem haberine göre 'ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'Samsun'da eski sevgilisi N.B.'nin yanında gördüğü Hayati Çelik'i (42), içinde bulunduğu araçta tabancayla sırtından vurarak öldüren Serkan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAMSUN (DHA) - 'ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

Samsun'da eski sevgilisi N.B.'nin yanında gördüğü Hayati Çelik'i (42), içinde bulunduğu araçta tabancayla sırtından vurarak öldüren Serkan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan ifadesinde, "Arabaya doğru ateş ettim, öldürmek istemedim" dediği öğrenildi.


Son dakika haber! Eski sevgilisinin yanındaki kişiyi sırtından vurup öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu
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