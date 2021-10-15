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Son dakika haber | Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne ilişkin davada olay yeri keşfi yapıldı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne ilişkin davada olay yeri keşfi yapıldı

Son dakika habere göre Çanakkale'de, elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'in ölümüne ilişkin davada, kazanın meydana geldiği yolda keşif yapıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'in ölümüne ilişkin davada, kazanın meydana geldiği yolda keşif yapıldı.

Bilirkişi heyeti, incelemede bulunmak üzere Şahin'in hayatını kaybettiği Biga ilçe merkezindeki Şakir Bey Kavşağı'na geldi.

Tarafların yakınları ve avukatlarının da hazır olduğu keşifte, mahkeme heyeti ile uzman ekip incelemede bulundu.

Trafik ekiplerince olay yeri çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kavşakta inceleme gerçekleştiren ekip, burada Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Ali Ş'yi dinledi.

Keşfin ardından sanık, tekrar cezaevine götürüldü.

Necati Kaan Şahin'in babası Mustafa Şahin, gazetecilere, adaletin yerini bulacağına inandıklarını belirterek, "Türk adaletine inanıyoruz ve güveniyoruz. Bugün oğlumun hayatını kaybettiği olay yerinde keşif yapıldı. Sanık yine yalanlarına devam etti." dedi.

Müşteki avukatı Aytaç Karaoğlu ise bilirkişi nezaretinde heyetle birlikte keşif yapıldığını söyledi.

Olayı yakından takip ettiklerini anlatan Karaoğlu, "28 Ekim'deki duruşmaya kadar raporun yetişmesini bekliyoruz. Rapor geldikten sonra değerlendirmemizi yapacağız." diye konuştu.

Olay

İlçede 11 Ağustos'ta, alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Ali Ş. yönetimindeki otomobilin, elektrikli bisiklete çarpması sonucu Necati Kaan Şahin (20) yaşamını yitirmiş, YKS sayısal alanda Türkiye derecesi elde eden Şahin'in, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı belirlenmişti.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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