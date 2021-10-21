Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp... - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp...

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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