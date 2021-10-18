Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, 84 yaşında koronavirüs nedeniyle vefat etti. Powell'in ölüm haberini ailesi Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, bu sabah Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle vefat etti." ifadelerine yer verildi.

Yakınları, Powell'in aşılarının tam olduğunu belirterek, "Dikkat çekici ve sevgi dolu bir kocayı, babayı, büyükbabayı ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" dedi.

COLİN LUTHER POWELL KİMDİR?

Colin Luther Powell, Amerikalı asker ve siyasetçi. 1989-93 arasında Abd genelkurmay başkanı, 2001-2005 yılları arasında da dışişleri bakanı olarak görev yaptı. ABD tarihinde bu görevlere getirilen ilk siyahi kökenlidir.

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