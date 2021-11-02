Son dakika: 6 gündür kayıptı, dere yatağında ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: 6 gündür kayıptı, dere yatağında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Haberler | Güncel
Son dakika: 6 gündür kayıptı, dere yatağında ölü bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'un Tuzla ilçesindeki evinden 6 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Halil Özer (64), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dere yatağında ölü bulundu.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'un Tuzla ilçesindeki evinden 6 gün önce ayrılan Alzheimer hastası Halil Özer (64), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dere yatağında ölü bulundu.

Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Halil Özer, 27 Ekim günü evinden ayrıldı. Alzheimer ve Parkinson hastası Halil Özer'in evine dönmemesi üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Ailesi, Halil Özer'i her yerde aramaya başladı. Bu sabah saatlerinde Gebze Güzeltepe Kuşdere mevkiinde dere yatağında yerde yatan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kişinin öldüğünü belirledi. Ölen kişinin 6 gün önce kaybolan Halil Özer olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halil Özer'in cenazesi morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp izi olmayan Halil Özer'in hastalığa bağlı olarak yaşamını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika: 6 gündür kayıptı, dere yatağında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title