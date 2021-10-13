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Son dakika... 5 katlı binanın son katındaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... 5 katlı binanın son katındaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

Bir son dakika haberine göre Antalya'da 5 katlı binanın son katında çıkan yangın bina sakileri ile mahalleliyi sokağa döktü.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 5 katlı binanın son katında çıkan yangın bina sakileri ile mahalleliyi sokağa döktü. Korku dolu anların yaşandığı yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederken, yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dudlubahçe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Seray Karabulut mutfakta yemek yaptığı esnada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Komşular, alevleri görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Ardından tüm bina sakinleri binayı boşalttı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde içerde bulunan Seray Karabulut ve köpeği yara almadan çıkarıldı. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonunda söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika... 5 katlı binanın son katındaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

Son dakika... 5 katlı binanın son katındaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

Son dakika... 5 katlı binanın son katındaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

Son dakika... 5 katlı binanın son katındaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

Son dakika... 5 katlı binanın son katındaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

Son dakika... 5 katlı binanın son katındaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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