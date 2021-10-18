PCR testi pozitif olan çocuk, babasının otomobili ile 5 yaşındaki çocuğa çarptı

Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde babasının 81 DR 760 plakalı otomobilini kaçıran E.O. (15), yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Rabia G'ye çarptı.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rabia G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KENDİSİNE, ANNESİNE VE BABASINA CEZA KESİLDİ

Polis, ehliyetsiz araç kullanmaktan E.O'ya ve babasına 2 bin 698'er lira idari para cezası uyguladı. E.O'nun yapılan GBT sorgusunda ise PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Karantina kuralları ihlalinden de 15 yaşındaki E.O'nun annesine 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

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