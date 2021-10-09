Son Başbakanımız Binali Yıldırım EBYÜ'nün 2021 - 2022 Akademik Yılı Açılışına Katıldı

ERZİNCAN (Habermetre) - TBMM Eski Başkanı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katılımıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin 2021 - 2022 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. "Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Bilim, Sanat ve Spor" ödüllerinin de verildiği törende İş İnsanı ve Eğitim Gönüllüsü Aydın Doğan'a da eğitime katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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